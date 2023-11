Real Madrid vs. Cádiz en vivo y en directo se verán las caras este domingo 26 de noviembre del 2023 por la jornada14 de LaLiga EA Sports 23/24 en el estadio Nuevo Mirandilla. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 12:30 p.m. (hora local) y 6:30 p.m. (hora española) y lo podrás ver por el canal de ESPN y Movistar Plus, y vía streaming mediante Star Plus, LaLiga TV y Movistar Plus. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo puedes revisar en El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO El Real Madrid buscará seguir líder del Grupo C de la Champions League y enfrentará en el duelo de vuelta al Braga en el estadio Santiago Bernabéu.