Partido del Real Madrid vs. Bayern Múnich: sigue el juego de ida por las semis de Champions League. El encuentro se disputa a las 2:00 de la tarde (hora peruana). Mira los horarios por país aquí. El duelo se puede ver a través de ESPN en Perú y otros países de Sudamérica. El canal Movistar Liga de Campeones televisa en España TNT en México, TUDN y Univisión en Estados Unidos. Star Plus y DirecTV GO (DGO) son opciones para seguir el compromiso vía streaming.