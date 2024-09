ESPN en vivo es el canal encargado de pasar el partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid válido por la fecha 8 de LaLiga. Este es el partido de la fecha en España, ambos equipos buscan los 3 puntos para no perderle el paso al Barcelona, que con 7 victorias de 7 posibles, se mantiene el el liderato de la liga española. Este juego lo podrás mirar en Sudamérica por ESPN y vía streaming desde Disney Plus con previa suscripción.

¿Dónde ver ESPN - Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO?

DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD En Argentina : DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD

¿Cómo ver Disney Plus - Real Madrid vs. Atlético Madrid ONLINE?

Descarga y abre la aplicación de Disney+ y selecciona Iniciar sesión. Visita DisneyPlus.com/begin en una computadora, tablet, Smart TV o dispositivo móvil. Escribe el código de ocho dígitos que aparece en la TV y selecciona Continuar. Escribe la dirección de correo electrónico y la contraseña que usaste para suscribirte a Disney+.

Precio de Disney Plus y cómo descargar

Disney+ Estándar con anuncios: Mensual: 5,99 €

Estándar con anuncios: Mensual: 5,99 € Disney+ Estándar Mensual: 8,99 € Anual: 89,90 €

Estándar Mensual: 8,99 € Anual: 89,90 € Disney+ Prémium Mensual: 11,99 € Anual: 119,90 €

Alineaciones Real Madrid vs. Atlético Madrid HOY

Atlético Madrid: Oblak; Nahuel Molina, Le Normand, Giménez, Reinildo, Giuliano; Correa, Llorente, Gallagher, Griezmann y Sorloth.

Oblak; Nahuel Molina, Le Normand, Giménez, Reinildo, Giuliano; Correa, Llorente, Gallagher, Griezmann y Sorloth. Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Vinicius Jr, Rodrygo y Mbappé.