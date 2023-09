ESPN y RTVE LA 1 en directo transmiten en vivo, España vs. Georgia gratis este viernes 8 de septiembre del 2023 por la quinta jornada del Grupo A de las Clasificatorias a la Eurocopa 2024 en el estadio Boris Paichadze. Es importante resaltar que ‘La Roja’ necesita de una victoria para no perderle el paso a Escocia, que es el líder de su grupo con puntaje perfecto (12 puntos). A pesar de que España debe 2 partidos, no alcanzarían a los escoceses, debido a que perdieron justamente ante ellos por 2-0 en condición de visita. Sigue el partido a partir de las 11 de la mañana en Perú y 6 de la tarde en Europa.

