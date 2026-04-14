El FC Barcelona sufrió un duro golpe en el tramo decisivo del partido tras la expulsión de Eric García en el Estadio Metropolitano. El defensor vio la tarjeta roja luego de una revisión del VAR que cambió por completo el rumbo del encuentro en estos cuartos de final de la UEFA Champions League.

La jugada se produjo cuando Alexander Sørloth logró superar la línea defensiva y se perfilaba solo frente al arco. En ese momento, Eric García lo derribó en una acción que inicialmente fue anulada por fuera de juego, pero que terminó siendo validada tras la intervención tecnológica.

LA FALTA DE LA EXPULSIÓN: por esta infracción sobre Sorloth, Éric García vio la tarjeta roja en Atlético de Madrid-Barcelona. ¿Qué te parece?



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Luego de revisar las imágenes, el árbitro confirmó que el delantero estaba en posición legal y sancionó la falta como último hombre, mostrando la tarjeta roja directa. La decisión dejó al conjunto azulgrana con diez jugadores en un momento crítico del partido.

Con este escenario, el equipo dirigido por Hansi Flick ve seriamente comprometidas sus opciones de remontada ante el Atlético de Madrid, en un cierre de alta tensión que mantiene en vilo a los aficionados.