La Fórmula 1 no se detiene y, en esta oportunidad se traslada a la península ibérica. Este domingo 4 de junio se llevará a cabo el Gran Premio de España 2023 , en el Circuito de Barcelona - Cataluña. La carrera está programada para iniciar a las 7:00 a.m. de México y Estados Unidos, mientras que en España, país donde se realizará la carrera, iniciará desde las 3:00 p.m. Además, podrás ser testigo de uno de los mayores eventos del automovilismo a través de las señales de FOX Sports Premium, ESPN, Star Plus, DAZN, Movistar Play y F1 TV.

VIDEO RECOMENDADO Max Verstappen es el nuevo campeón del mundo, tras ganar este domingo el Gran Premio de Abu Dhabi y destronar a Lewis Hamilton.