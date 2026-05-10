El mundo del fútbol se vio sacudido por una noticia sensible en la previa del Clásico: el padre de Hansi Flick falleció horas antes del trascendental partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid. La información fue confirmada por el club catalán mediante un comunicado oficial.

La institución azulgrana expresó públicamente sus condolencias y respaldo al entrenador alemán en este difícil momento. “El club y toda la familia blaugrana queremos expresar nuestro pésame… y estamos a su lado”, fue el mensaje difundido, mostrando la unidad en torno a su técnico.

A pesar del duro golpe personal, todo indica que Hansi Flick decidió mantenerse en el banquillo para dirigir a su equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada, en el que el Barcelona incluso podría asegurar el título de liga.

Como señal de respeto, se prevé que antes del inicio del encuentro se realice un minuto de silencio y que el equipo utilice brazaletes negros. Además, tanto el club como el entorno del fútbol han mostrado su solidaridad con el técnico, en una jornada donde lo deportivo pasa a un segundo plano frente al aspecto humano.