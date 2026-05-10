Por Redacción EC

El mundo del fútbol se vio sacudido por una noticia sensible en la previa del Clásico: el padre de Hansi Flick falleció horas antes del trascendental partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid. La información fue confirmada por el club catalán mediante un comunicado oficial.

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