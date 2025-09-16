El Barcelona ha confirmado este martes, a través de un comunicado, que el partido de este domingo contra el Getafe, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports, también se disputará en el Estadio Johan Cruyff al no haber obtenido aún los permisos necesarios para reabrir el Spotify Camp Nou.

El recinto ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, con un aforo de 6.000 espectadores, ya albergó el duelo que el equipo de Hansi Flick jugó el pasado domingo frente al Valencia (6-0).

En el comunicado, la entidad ha manifestado que “sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas”, y ha vuelto a agradecer a sus socios y aficionados su “comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante” como el regreso al estadio ubicado en el barrio de Les Corts.

El Barcelona ya efectuó antes del partido contra el Valencia adecuaciones en el Estadio Johan Cruyff, como la instalación de las cámaras del VAR y de una conexión de fibra adecuada para su buen funcionamiento, tras las que recibió la autorización de LaLiga para que el recinto pudiera albergar el duelo de la cuarta jornada de la competición.

Con todo, la entidad todavía no ha comunicado dónde jugará los partidos como local tras el encuentro contra el Getafe.

𝗙𝗖 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.