Raphinha dejó contundente mensaje tras derrota de Barcelona: “Si hay que jugar contra todos, lo haremos”

Raphinha, delantero del FC Barcelona, expresó su disconformidad con los arbitrajes que, según su juicio, vienen perjudicando al cuadro azulgrana. Esto, lo hizo luego de la derrota por 2-1 ante Girona en partido válido por la fecha 24 de LaLiga.

Mediante su cuenta de Instagram, Raphinha se refirió al pisotón de Yangel Herrera, acción reclamada como falta, sobre Jules Koundé en la jugada del segundo gol de Girona. Su mensaje fue contundente en redes sociales.

“Es muy difícil jugar cuando las reglas son diferentes según te favorezcan o no, pero si tenemos que jugar contra todos para ganar, no hay problema. Lo haremos. ¡Viva el Barça para siempre!”, escribió.

La crítica de Raphinha apunta a las decisiones arbitrales recientes, pues considera que han sido desfavorables para el conjunto azulgrana. Tras la derrota, el Barza le cedió la punta al Real Madrid (líder con 60 unidades).

Asimismo, el club también reaccionó y envió un comunicado de protesta al Comité Técnico de Árbitros (CTA), gestión que, por lo ocurrido en Montilivi, no habría tenido mayor efecto.

SOBRE EL AUTOR