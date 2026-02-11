“Jugué con depresión”: La cruda confesión de Araujo en el FC Barcelona

Ronald Araujo, jugador del FC Barcelona, rompió el silencio y relató con sinceridad cómo vivió un momento muy duro en su carrera al lidiar con la depresión. En entrevista con Mundo Deportivo, el defensor uruguayo reveló detalles de lo que pasó: “Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así”.

El futbolista contó que la situación no solo afectó su rendimiento, sino también su bienestar general: “Yo ya no venía bien… no me estaba sintiendo yo”, afirmó al recordar que su expulsión contra el Chelsea fue un momento decisivo para darse cuenta de que algo estaba mal. Además, Araujo admitió que, aunque la vida de un futbolista está rodeada de éxito, “al final nosotros somos personas más allá de futbolistas”.

Ronald Araujo es defensor y capitán del FC Barcelona. (Photo by Josep LAGO / AFP) / JOSEP LAGO

Araujo llegó a pedir ayuda profesional y apoyo del club: “Necesité levantar la mano y decir que algo me estaba pasando para poder recuperarme”, explicó, agradeciendo el respaldo de la dirigencia, el técnico Hansi Flick y sus compañeros. Relató además el papel clave de su familia en este proceso y cómo pequeños gestos de apoyo le permitieron encontrar fuerzas para seguir adelante.

Tras su pausa y trabajo con profesionales, el central volvió al campo con una perspectiva renovada. Ahora ve las cosas “desde otro punto de vista” y se siente “más feliz” y capaz de disfrutar nuevamente del fútbol, señal de que ha logrado superar la etapa más crítica de su salud mental.

El testimonio de Araujo ha generado un impacto relevante en la discusión sobre salud mental en el deporte. Su apertura ha sido destacada como un gesto de valentía que invita a otros atletas a hablar de lo que sienten. Más allá del rendimiento sobre el césped, el capitán del Barza ha puesto sobre la mesa la importancia de reconocer lo que ocurre fuera de él y buscar apoyo cuando se necesita.

