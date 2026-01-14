Ver FC Barcelona vs. Racing de Santander EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio El Sardinero por los octavos de final de la Copa del Rey 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 15 de enero de 2024, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? América TV y Movistar Deportes transmiten en Perú, Sky Sports en México, Movistar+ y Movistar LaLiga lo televisa en España. Mientras que en USA lo pasa ESPN Select y ESPN App. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

