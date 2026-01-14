Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. Racing de Santander EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio El Sardinero por los octavos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 15 de enero de 2024, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? América TV y Movistar Deportes transmiten en Perú, Sky Sports en México, Movistar+ y Movistar LaLiga lo televisa en España. Mientras que en USA lo pasa ESPN Select y ESPN App. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

