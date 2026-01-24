Ver FC Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Spotify Camp Nou por la fecha 21 de LaLiga 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 25 de enero de 2026, a las 10:15 de la mañana (hora peruana), que son las 12:15 PM de Argentina y Chile, las 9:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO transmiten el partido en Sudamérica, Sky Sports lo pasa en México, ESPN Deportes y fubo TV en Estados Unidos. Finalmente, en España lo televisa DAZN y Movistar+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

