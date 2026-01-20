Ver FC Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Eden Arena por la fecha 7 de la Champions League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 21 de enero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica, FOX One lo pasan en México, TUDN y Paramount+ en Estados Unidos. Finalmente, en España lo televisa Movistar Liga de Campeones y Movistar+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

