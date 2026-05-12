Florentino Pérez se pronunció sobre el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, restándole dramatismo al episodio, aunque mostrando su incomodidad por la difusión del hecho. “Creo que es algo muy malo, y lo peor es que se haya filtrado a los medios”, expresó el presidente del Real Madrid, dejando en claro que su mayor preocupación no fue la discusión en sí, sino su exposición pública.

El mandamás del club también contextualizó lo ocurrido, señalando que este tipo de situaciones son comunes dentro de un vestuario de alto nivel competitivo. “En 26 años… no ha habido un solo año en el que no haya habido una pelea… pero todo eso se queda dentro del club”, afirmó, subrayando que históricamente estos conflictos se han resuelto de manera interna.

En esa misma línea, Pérez intentó bajar la tensión generada alrededor del incidente, comparándolo con discusiones habituales entre compañeros. “Son como peleas de jóvenes… y al final no pasa nada, vuelven a ser amigos”, sostuvo, dejando entrever que no considera que el episodio tenga consecuencias mayores en la convivencia del plantel.

Por su parte, Federico Valverde también se refirió a lo sucedido y asumió su responsabilidad, explicando el contexto emocional que derivó en el conflicto. “Fue una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido”, señaló el uruguayo, quien además mostró arrepentimiento por lo ocurrido: “Lo siento de corazón porque me duele la situación”.