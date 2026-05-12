Por Redacción EC

Florentino Pérez se pronunció sobre el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, restándole dramatismo al episodio, aunque mostrando su incomodidad por la difusión del hecho. “Creo que es algo muy malo, y lo peor es que se haya filtrado a los medios”, expresó el presidente del Real Madrid, dejando en claro que su mayor preocupación no fue la discusión en sí, sino su exposición pública.

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