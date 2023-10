Este martes 24 de octubre del 2023, Real Madrid vs. Sporting Braga en vivo online se verán las caras por la jornada 3 del Grupo C de la Champions League. El encuentro está pactado para iniciar a las 14:00 (hora peruana) y 21:00 (hora española), desde Estadio Municipal de Braga. Los dirigidos por Carlos Ancelotti han conseguido dos victorias en el máximo torneo continental y lideran su grupo; sin embargo, no se duermen en sus laureles y quieren seguir sumando puntos. La transmisión se puede ver por FOX Sports, Star Plus, Movistar Liga de Campeones, HBO Max y TNT Sports.

