Frenkie de Jong es baja en Barcelona: sufrió rotura de ligamento durante el Mundial 2026. (Foto: AFP)
Frenkie de Jong es baja en Barcelona: sufrió rotura de ligamento durante el Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Frenkie de Jong encendió las alarmas en el Barcelona tras confirmar que sufrió una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha durante el Mundial 2026 con Países Bajos. El club catalán informó que el mediocampista seguirá un tratamiento conservador y no necesitará pasar por el quirófano, aunque su recuperación será monitoreada de cerca en las próximas semanas.

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