Frenkie de Jong encendió las alarmas en el Barcelona tras confirmar que sufrió una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha durante el Mundial 2026 con Países Bajos. El club catalán informó que el mediocampista seguirá un tratamiento conservador y no necesitará pasar por el quirófano, aunque su recuperación será monitoreada de cerca en las próximas semanas.

La lesión se produjo durante la participación de los neerlandeses en la Copa del Mundo, torneo en el que quedó eliminado en los dieciseisavos de final frente a Marruecos. En un inicio, las evaluaciones médicas indicaron que el problema era leve y que podía seguir jugando, por lo que el futbolista continuó compitiendo pese al dolor.

Sin embargo, durante sus vacaciones regresó a Barcelona para someterse a nuevos exámenes, los cuales revelaron que la lesión era más seria de lo que se había detectado inicialmente. “Afortunadamente, en esta etapa no es necesaria la cirugía y ahora estoy totalmente concentrado en mi recuperación y en volver al campo lo antes posible”, explicó el neerlandés a través de un comunicado.

𝐈𝐍𝐉𝐔𝐑𝐘 𝐍𝐄𝐖𝐒



Tests carried out on first-team player Frenkie de Jong have confirmed a tear of the medial collateral ligament (MCL) in his right knee.



It has been agreed that the player will continue with conservative treatment under the supervision of the Club's medical… pic.twitter.com/FRHZjzxT6p — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026

Además de su estado físico, De Jong aprovechó para responder a los rumores que circularon sobre su relación con el Barcelona. El volante aseguró que suele ignorar las versiones que aparecen en la prensa, pero admitió que esta vez sintió la necesidad de aclarar la situación. “Me resulta difícil ver a la gente cuestionando mi relación y mi compromiso con el club debido a informaciones falsas”, afirmó.

El neerlandés también recordó que siempre ha dado lo máximo tanto con el Barcelona como con su selección. “El fútbol lo es todo para mí y siempre lo he dado todo por el FC Barcelona y mi país”, sostuvo. Ahora, el objetivo del mediocampista será recuperarse por completo para regresar a las canchas y volver a ser una pieza clave en el once de Hansi Flick.

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