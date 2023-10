Barcelona vs Porto en vivo: sigue el partido por la fecha 2 del grupo H de la Champions League que se disputará este miércoles 4 de octubre de 2023, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Dragao. La transmisión se puede ver a través del canal Movistar Liga de Campeones por televisión en España, mientras que ESPN televisa a nivel internacional por DirecTV y Star Plus. Otros canales que pasan el partido son Fox Sports y TNT Sports. Pero si quieres seguir el duelo vía streaming puedes ingresar a plataformas como Star Plus, DirecTV GO (DGO), HBO Max, Movistar Plus (España), Paramount, ViX, entre otras.

