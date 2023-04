Juega el líder de LaLiga. Este domingo 16 de abril, desde las 09:15 horas de Perú, Colombia y Ecuador, Barcelona - Getafe se baten a duelo en vivo por la jornada 29 del campeonato español. En El Comercio te contamos los horarios internacionales, los canales de transmisión y alineaciones de ambos equipos.

Los azulgranas vienen de igualar sin goles contra el Girona, en el Spotify Camp Nou. Previo a ello, fueron goleados 0-4 ante Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Por ello, una victoria ante Getafe es menester para recuperar el rumbo y las buenas sensaciones.

“Estamos en muy buena situación y no me preocupa. El partido ha sido correcto, con muchas ocasiones. Hemos hechos muy buenas cosas.Hemos estado muy bien en presión alta y recuperando balones. Si nos quedamos con el resultado, no podemos ser positivos con un punto en casa, aunque en resumen es que estamos a 13 puntos a falta de 10 jornadas para terminar”, dijo el DT del Barza luego del duelo en casa.

Barcelona vs. Getafe: horarios

México - 08:15 horas

Perú - 09:15 horas

Colombia - 09:15 horas

Ecuador - 09:15 horas

Bolivia - 10:15 horas

Venezuela - 10:15 horas

Chile - 10:15 horas

Paraguay - 10:15 horas

Estados Unidos - 10:15 horas

Argentina - 11:15 horas

Uruguay - 11:15 horas

Brasil - 11:15 horas

España - 16:15 horas

En qué canal ver Barcelona vs. Getafe

Argentina - ESPN Argentina, Star+

Bolivia - Star+, ESPN

Brasil - Star+

Chile - Star+, ESPN Chile

Colombia - Star+, ESPN

Costa Rica - VIX+, Sky HD

Ecuador - Star+, ESPN

El Salvador - Sky HD, VIX+

Guatemala - VIX+, Sky HD

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá - VIX+, Sky HD

Paraguay - ESPN, Star+

Perú - ESPN, Star+

España - DAZN LaLiga , DAZN

Estados Unidos - ESPN+, ESPN Deportes

Uruguay - ESPN, Star+

Venezuela - ESPN, Star+

Alineaciones probables de Getafe vs. Barcelona

Getafe: Soria; Damián, Djené, Duarte, Alderete, Portu; Maksimovic, Luis Milla, Munir; Borja Mayoral, Ünal.

FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Marcos Alonso, Balde; Sergi Roberto, Busquets, Gavi; Raphinha, Ansu Fati, Lewandowski.

Barcelona vs. Getafe: historial

Así les fueron en sus últimos cinco enfrentamientos.