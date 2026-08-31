Gabriel Jesús ya se encuentra en Barcelona para cerrar su incorporación al equipo de Hansi Flick. El delantero brasileño aterrizó este lunes en la Ciudad Condal y fue recibido por representantes del club, que ultiman los detalles de una operación que lo convertirá en nuevo jugador azulgrana. El atacante acudirá en las próximas horas a los exámenes médicos antes de firmar su contrato.

El Barcelona llegó a un acuerdo con el Arsenal para fichar al atacante de 29 años por 10 millones de euros más otros 5 millones en variables. Gabriel Jesús firmará un vínculo por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo por una campaña adicional, en una apuesta del club por reforzar su frente de ataque de cara a la temporada 2026/27.

La agenda del brasileño también incluye una visita especial al Spotify Camp Nou, donde presenciará el partido entre Barcelona y Rayo Vallecano por la tercera fecha de LaLiga. La intención de la directiva es que el futbolista tenga su primer contacto con la afición azulgrana antes de ser presentado oficialmente entre el martes y el miércoles.

La llegada de Gabriel Jesús cuenta con el respaldo del técnico Hansi Flick, quien dio el visto bueno a la incorporación dentro de su proyecto deportivo. Sin embargo, el fichaje no cierra la posibilidad de que el Barcelona vuelva a la carga por Julián Álvarez en los próximos mercados de pases, un nombre que sigue en la agenda de la dirigencia catalana.

Tras cuatro temporadas en el Arsenal, Gabriel Jesús inicia una nueva etapa en el fútbol español. El brasileño dejó atrás una grave lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas. En la última campaña disputó 27 partidos y marcó seis goles con los ‘Gunners’. Ahora buscará recuperar protagonismo con la camiseta del Barcelona y convertirse en una pieza importante del proyecto de Flick.

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