Gabriel Jesús ya está en Barcelona: pasará exámenes médicos y firmará contrato. (Foto: Club Barcelona)
Gabriel Jesús ya está en Barcelona: pasará exámenes médicos y firmará contrato. (Foto: Club Barcelona)
Por Redacción EC

Gabriel Jesús ya se encuentra en Barcelona para cerrar su incorporación al equipo de Hansi Flick. El delantero brasileño aterrizó este lunes en la Ciudad Condal y fue recibido por representantes del club, que ultiman los detalles de una operación que lo convertirá en nuevo jugador azulgrana. El atacante acudirá en las próximas horas a los exámenes médicos antes de firmar su contrato.

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