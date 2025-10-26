Mira el del gol de Jude Bellingham para el 2-1 de Real Madrid vs Barcelona en el clásico disputado en el Bernabéu este domingo por LaLiga española.

Real Madrid llega a este Clásico con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona en la clasificación, por lo que puede salir de él cediendo el primer puesto a su eterno rival pero también con un margen de cinco unidades, que permitiría al proyecto de Xabi Alonso un margen de tranquilidad para seguir ajustando detalles.