El Clásico es de ida y vuelta. A pesar de que Kylian Mbappé abrió el marcador en el Real Madrid vs. Barcelona, el cuadro azulgrana encontró el empate 1-1 en el Santiago Bernabéu. A los 38′, Marcus Rashford hizo daño por la banda izquierda, pisó el área y sacó el pase letal hacia atrás para asistir a Fermín López, quien definió en primero y venció al arquero Thibaut Courtois. Con ello, el ‘Barza’ demuestra que puede hacerle daño a su rival, más allá de que no tengan la iniciativa del juego. Es un partido abierto por LaLiga.

¡QUÉ MOMENTO PARA EL PIBE! ¡¡FERMÍN LÓPEZ MARCÓ EL 1-1 DEL BARCELONA EN #ELCLÁSICO!!



