¡Saca ventaja! Golazo de Gonzalo García para el 1-0 del Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga | VIDEO

Real Madrid sacó ventaja sobre Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, por la fecha 24 de LaLiga. Apenas a los 5’, Gonzalo García apareció para poner el 1-0 e inclinar la balanza a favor de la ‘Casa Blanca’. La jugada fue rápida y precisa. Alexander Arnold envió un pase desde la derecha hacia el área y allí apareció García, quien punteó la pelota y la desvió al segundo palo del arquero Álex Remiro. Así, el equipo de Álvaro Arbeloa impone condiciones en su propia casa.

