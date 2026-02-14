¡Saca ventaja! Golazo de Gonzalo García para el 1-0 del Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga | VIDEO

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gonzalo García apareció a los 5′ para poner en ventaja al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por la fecha 24 de LaLiga.
Por Redacción EC

Real Madrid sacó ventaja sobre Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, por la fecha 24 de LaLiga. Apenas a los 5’, Gonzalo García apareció para poner el 1-0 e inclinar la balanza a favor de la ‘Casa Blanca’. La jugada fue rápida y precisa. Alexander Arnold envió un pase desde la derecha hacia el área y allí apareció García, quien punteó la pelota y la desvió al segundo palo del arquero Álex Remiro. Así, el equipo de Álvaro Arbeloa impone condiciones en su propia casa.

