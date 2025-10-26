El delantero francés está inspirado y abrió el marcador en El Clásico a los 22′. Real Madrid es superior al Barcelona en el Santiago Bernabéu.
El delantero francés está inspirado y abrió el marcador en El Clásico a los 22′. Real Madrid es superior al Barcelona en el Santiago Bernabéu.
Redacción EC
Redacción EC

abrió el marcador a los 22′ en el , por El Clásico de la fecha 10 de LaLiga. Después de que el VAR le anuló un gol por posición adelantada, el delantero francés se cobró la revancha y pudo darle la ventaja parcial a los blancos en el Santiago Bernabéu. En un ataque del local, Jude Bellingham vio perfilado a ‘Kikí’, quien recibió el pase en profundidad, controló y definió cruzado ante la salida del arquero Wojciech Szczesny. Con ello, el equipo de Xabi Alonso saca ventaja y es más que su rival en el primer tiempo.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC