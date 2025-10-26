Kylian Mbappé abrió el marcador a los 22′ en el Real Madrid vs. Barcelona, por El Clásico de la fecha 10 de LaLiga. Después de que el VAR le anuló un gol por posición adelantada, el delantero francés se cobró la revancha y pudo darle la ventaja parcial a los blancos en el Santiago Bernabéu. En un ataque del local, Jude Bellingham vio perfilado a ‘Kikí’, quien recibió el pase en profundidad, controló y definió cruzado ante la salida del arquero Wojciech Szczesny. Con ello, el equipo de Xabi Alonso saca ventaja y es más que su rival en el primer tiempo.

¡¡AHORA SÍ, GOL DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE REAL MADRID EN #ELCLÁSICO!!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/57t900I8e0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

