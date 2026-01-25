¡De media chalaca! Golazo de Lamine Yamal para el 3-0 del Barcelona vs Real Oviedo, por LaLiga | VIDEO
¡De media chalaca! Golazo de Lamine Yamal para el 3-0 del Barcelona vs Real Oviedo, por LaLiga | VIDEO
Redacción EC
Redacción EC

Lamine Yamal apareció a los 73′ para decretar la goleada en el Barcelona vs Real Oviedo, por la fecha 21 de La Liga. El delantero azulgrana anotó un golazo de media chalaca y reafirmó por qué es uno de los mejores futbolistas del mundo. La jugada fue rápida y sorpresiva. El equipo de Hanis Flick recuperó el balón en campo contrario, la pelota le llegó a Dani Olmo, quien sacó el centro al área para llegar con peligro. Sin embargo, Yamal no lo dudó y ejecutó una media tijera que batió al arquero rival y puso el 3-0 para su equipo.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC