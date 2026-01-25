¡De media chalaca! Golazo de Lamine Yamal para el 3-0 del Barcelona vs Real Oviedo, por LaLiga | VIDEO

Lamine Yamal apareció a los 73′ para decretar la goleada en el Barcelona vs Real Oviedo, por la fecha 21 de La Liga. El delantero azulgrana anotó un golazo de media chalaca y reafirmó por qué es uno de los mejores futbolistas del mundo. La jugada fue rápida y sorpresiva. El equipo de Hanis Flick recuperó el balón en campo contrario, la pelota le llegó a Dani Olmo, quien sacó el centro al área para llegar con peligro. Sin embargo, Yamal no lo dudó y ejecutó una media tijera que batió al arquero rival y puso el 3-0 para su equipo.

POR ALGO ES EL JUGADOR DEL MES, GOL DE LAMINE YAMAL



El 10 de Barcelona marcó de tijera ante Real Oviedo y puso el 3-0 en el Camp Nou.#LaLigaEnDSPORTS #BarcaRealOviedo pic.twitter.com/GMoPTxi9mz — DSPORTS (@DSports) January 25, 2026