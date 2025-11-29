Barcelona recibe a Alavés en el Spotify Camp Nou por la fecha 14 de LaLiga EA Sports, este sábado 29 de noviembre de 2025. Lamine Yamal (8′) apareció para marcar el empate 1-1 tras un rebote del equipo rival.

¡LO EMPATÓ BARCELONA!



Tras una buena acción por izquierda de Raphinha, Lamine Yamal puso el 1-1 ante Alavés por #LaLigaEnDSPORTS.



PRIMER GOL para el 10 en el Camp Nou. #BarçaAlavés pic.twitter.com/nevDoMj09n — DSPORTS (@DSports) November 29, 2025