Sigue en racha: Lamine Yamal marcó el 1-0 de FC Barcelona vs. Albacete por Copa del Rey

El delantero español marcó por cuarto partido consecutivo y puso arriba en el marcador al FC Barcelona. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Por Redacción EC

FC Barcelona visita a Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey, este martes 3 de febrero. A pocos minutos del final, Lamine Yamal (39′) abrió el marcador a favor del conjunto ‘culé’.

El delantero español recibió la asistencia de Frenkie De Jong y remató en primera intención. El balón fue al lado más alejado del portero y entró sin problemas al arco rival.

