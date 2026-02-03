Sigue en racha: Lamine Yamal marcó el 1-0 de FC Barcelona vs. Albacete por Copa del Rey

FC Barcelona visita a Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey, este martes 3 de febrero. A pocos minutos del final, Lamine Yamal (39′) abrió el marcador a favor del conjunto ‘culé’.
El delantero español recibió la asistencia de Frenkie De Jong y remató en primera intención. El balón fue al lado más alejado del portero y entró sin problemas al arco rival.
