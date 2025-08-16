El atacante español marcó el tercero del FC Barcelona en el ocaso del partido ante Mallorca. (Photo by JAIME REINA / AFP)
El atacante español marcó el tercero del FC Barcelona en el ocaso del partido ante Mallorca. (Photo by JAIME REINA / AFP)
/ JAIME REINA
Redacción EC
Redacción EC

Escucha la noticia

00:0000:00
¡Increíble golazo! Lamine Yamal sentenció la victoria de Barcelona ante Mallorca | VIDEO
Resumen de la noticia por IA
¡Increíble golazo! Lamine Yamal sentenció la victoria de Barcelona ante Mallorca | VIDEO

¡Increíble golazo! Lamine Yamal sentenció la victoria de Barcelona ante Mallorca | VIDEO

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

venció 3-0 a Mallorca en el Estadio de Son Moix por la primera fecha de , este sábado 16 de agosto. Lamine Yamal (90+4′) puso su nombre en el marcador a pocos instantes del final del partido.

MIRAR | “Alan Cantero está recogiendo sus frutos pero...”: Godoy Cruz y las condiciones que pedirá para negociar una posible compra del héroe íntimo en la Sudamericana

El atacante español condujo el balón hacia la media luna del área rival y sacó el zurdazo imposible para el portero Román.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha.

VIDEO RECOMENDADO

Partidos de Alianza Lima EN VIVO.
Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC