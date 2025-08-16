¡Increíble golazo! Lamine Yamal sentenció la victoria de Barcelona ante Mallorca | VIDEO

Escucha la noticia
Barcelona venció 3-0 a Mallorca en el Estadio de Son Moix por la primera fecha de LaLiga EA Sports 2025/26, este sábado 16 de agosto. Lamine Yamal (90+4′) puso su nombre en el marcador a pocos instantes del final del partido.
El atacante español condujo el balón hacia la media luna del área rival y sacó el zurdazo imposible para el portero Román.
