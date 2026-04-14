Lamine Yamal ha vuelto a encender la ilusión del FC Barcelona en el Metropolitano. En apenas cuatro minutos de juego, la joya azulgrana aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador y dejar a su equipo a solo un gol de igualar la serie global de UEFA Champions League.

La jugada nació de una presión alta asfixiante del conjunto dirigido por Hansi Flick. Yamal recuperó un balón tras un error de Clément Lenglet, encaró con decisión hacia el área y definió con una sutileza impropia de su edad, desatando la euforia en el banco culé.

¡¡APARECIÓ EL CRACK!! LAMINE YAMAL DEFINIÓ ANTE MUSSO Y FIRMÓ EL 1-0 (1-2 global) DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID EN 4 MINUTOS DEL PT.



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El tanto cambió por completo el desarrollo del partido, obligando al Atlético de Madrid a replantear su estrategia. El equipo de Diego Simeone, que llegaba con una ventaja mínima en la eliminatoria, se vio forzado a decidir entre resguardarse o asumir más riesgos.

Con este gol, Yamal no solo reafirma su enorme proyección, sino que también se convierte en protagonista de una noche clave para el Barcelona, que sueña con una remontada épica en territorio rival.