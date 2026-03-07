El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, volvió a demostrar su calidad con un espectacular gol ante Athletic Club por una nueva jornada de LaLiga. El extremo azulgrana rompió el equilibrio del partido con una brillante definición que encendió a los aficionados.

¡QUÉ GOLAZO DE LAMINE YAMAL, POR FAVOR!



Tras una gran jugada de Pedri, el 10 de Barcelona la clavó en el ÁNGULO para el 1-0 sobre Athletic.#LaLigaEnDSPORTS#AthleticBarça pic.twitter.com/9CoQ0GCuGj — DSPORTS (@DSports) March 7, 2026

La jugada llegó en la segunda parte, en un encuentro muy disputado en el que el equipo dirigido por Hansi Flick encontraba dificultades para romper la defensa rival. Sin embargo, Yamal apareció con toda su calidad para cambiar el rumbo del partido.

El atacante recibió el balón fuera del área y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red, desatando la celebración de los jugadores del Barcelona.

Con esta acción, el joven delantero volvió a ser determinante para el conjunto culé, confirmando su gran momento y su creciente protagonismo en el ataque del Barcelona durante la temporada.