Real Madrid visita a Real Sociedad en el estadio de Anoeta por la fecha 4 de LaLiga EA Sports 2025/26, este sábado 13 de septiembre. Kylian Mbappé (12′) apareció para marcar el 1-0 a favor de la ‘Casa Blanca’.
El delantero francés aprovechó un error de Mikel Goti, quien retrocedió el balón, pero con un mal pase. ‘Kiki’, a punta de potencia y velocidad, se puso mano a mano con el portero y no falló.
