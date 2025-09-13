Real Madrid visita a Real Sociedad en el estadio de Anoeta por la fecha 4 de LaLiga EA Sports 2025/26, este sábado 13 de septiembre. Kylian Mbappé (12′) apareció para marcar el 1-0 a favor de la ‘Casa Blanca’.

El delantero francés aprovechó un error de Mikel Goti, quien retrocedió el balón, pero con un mal pase. ‘Kiki’, a punta de potencia y velocidad, se puso mano a mano con el portero y no falló.

¡INSÓLITO ERROR DE LA REAL SOCIEDAD Y GOL DE KIKI! Regalito de Mikel Goti López y gran definición de Mbappé para marcar el 1-0 del Madrid.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6ZxJUmNxyp — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.