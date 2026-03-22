Por Redacción EC

Nahuel Molina marcó un increíble golazo para el 2 a 2 parcial de Atlético Madrid ante Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, este domingo 22 de marzo.

El lateral argentino sacó un auténtico misil imposible de atajar para el portero Lunin.

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