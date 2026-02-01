¡Pese a las pifias! Golazo de Vinícius Jr. para el 1-0 del Real Madrid vs Rayo Vallecano | VIDEO
Redacción EC
No estaba siendo el mejor día para Vinícius Jr, pero los cracks responden en la cancha. El brasileño había recibido pifias y silbidos por los hinchas del vs , pero apareció para anotar el 1-0 y darle ventaja a los merengues en el partido por LaLiga. A los 15′, ‘Vini’ encaró por izquierda, amagó a dos defensores y definió de gran manera con derecha para abrir el marcador. Su celebración fue desafiante: beso al escudo del club y de cara ante la gente. El ‘7′ madridista cobró su revancha y viene siendo uno de los mejores en el campo del Santiago Bernabéu.

