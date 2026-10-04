Barcelona goleó 7-0 al Real Madrid en el primer Clásico femenino de la temporada, disputado en el Spotify Camp Nou, donde Claudia Pina fue figura indiscutible.

La delantera catalana protagonizó una actuación memorable al marcar cuatro goles durante los primeros 45 minutos, convirtiéndose en la principal responsable del contundente triunfo azulgrana sobre las madridistas.

El equipo dirigido por Pere Romeu ofreció una primera mitad brillante, dominando completamente las acciones y dejando nuevamente expuesta la amplia diferencia existente entre ambos conjuntos durante el esperado enfrentamiento.

Pese a la profunda renovación realizada por el Real Madrid durante el verano, el conjunto blanco no encontró respuestas ante la superioridad mostrada por Barcelona durante prácticamente todo el encuentro.

Caroline Graham, Ewa Pajor y Sydney Schertenleib también marcaron para completar la goleada histórica en los Clásicos. Con este resultado, Barcelona amplió a cinco puntos su ventaja.