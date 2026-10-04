Barcelona goleó 7-0 al Real Madrid con cuatro goles de Claudia Pina y amplió su ventaja a cinco puntos en la tabla de posiciones. Foto: EFE
Barcelona goleó 7-0 al Real Madrid con cuatro goles de Claudia Pina y amplió su ventaja a cinco puntos en la tabla de posiciones. Foto: EFE
Por Redacción EC

Barcelona goleó 7-0 al Real Madrid en el primer Clásico femenino de la temporada, disputado en el Spotify Camp Nou, donde Claudia Pina fue figura indiscutible.

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