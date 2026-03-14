Real Madrid sacó ventaja en el partido contra Elche al colocarse 2-0 al término del primer tiempo del partido por la fecha 28 de LaLiga. El combinado merengue consiguió dos goles en seis minutos gracias a Antonio Rüdiger y Federico Valverde. A los 39′, el central alemán recogió un rebote en el área y pateó fuerte para batir al arquero rival, que reaccionó por instinto y no pudo atajar el disparo. Y a los 45′, el capitán uruguayo sacó un derechazo que también fue imposible de contener. Así, el equipo de Álvaro Arbeloa lleva ventaja y quiere quedarse con los tres puntos.

Real Madrid sacó ventaja en el partido contra Elche al colocarse 2-0 al término del primer tiempo del partido por la fecha 28 de LaLiga. El combinado merengue consiguió dos goles en seis minutos gracias a Antonio Rüdiger y Federico Valverde. A los 39′, el central alemán recogió un rebote en el área y pateó fuerte para batir al arquero rival, que reaccionó por instinto y no pudo atajar el disparo. Y a los 45′, el capitán uruguayo sacó un derechazo que también fue imposible de contener. Así, el equipo de Álvaro Arbeloa lleva ventaja y quiere quedarse con los tres puntos. Gol de Rüdiger ¡GOOOL DE REAL MADRID!



Luego del bombazo de Valverde, Rüdiger encontró un rebote y de volea anotó el 1-0 ante Elche.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridElche pic.twitter.com/e4yf2XN9Vc — DSPORTS (@DSports) March 14, 2026 Gol de Valverde ¡GOOOLAZO DE FEDE VALVERDE! ¡QUÉ SEMANA DEL HALCÓN, POR FAVOR!



El uruguayo la puso en un ángulo y convirtió el 2-0 de Real Madrid ante Elche.



Viene de hacer un hat-trick por UEFA Champions League.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridElche pic.twitter.com/h0Rx1jbua6 — DSPORTS (@DSports) March 14, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru