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¡Dos goles en seis minutos! Rüdiger y Valverder ponen el 2-0 del Real Madrid vs Elche, por LaLiga | VIDEO
¡Dos goles en seis minutos! Rüdiger y Valverder ponen el 2-0 del Real Madrid vs Elche, por LaLiga | VIDEO
Por Redacción EC

Real Madrid sacó ventaja en el partido contra Elche al colocarse 2-0 al término del primer tiempo del partido por la fecha 28 de LaLiga. El combinado merengue consiguió dos goles en seis minutos gracias a Antonio Rüdiger y Federico Valverde. A los 39′, el central alemán recogió un rebote en el área y pateó fuerte para batir al arquero rival, que reaccionó por instinto y no pudo atajar el disparo. Y a los 45′, el capitán uruguayo sacó un derechazo que también fue imposible de contener. Así, el equipo de Álvaro Arbeloa lleva ventaja y quiere quedarse con los tres puntos.

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