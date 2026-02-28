Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Lamine Yamal está en estado de gracia en el Barcelona vs Villarreal. La estrella azulgrana apareció en el partido para marcar tres goles, dándole la ventaja por 3-1 a su equipo. en partido correspondiente a la fecha 26 de LaLiga.
El primero llegó a los 28′, cuando recibió un pase en profundidad hacia el área, controló y definió sin problemas ante la presencia del arquero Luiz Junior.
El segundo cayó minutos después (37′), cuando el propio Yamal se generó el espacio, perfiló para su zurda y colocó el balón al segundo palo del portero. Un verdadero golazo para que estalle el Spotify Camp Nou.
Y, para cerrar su jornada estelar, otra vez Yamal apareció a los 69′ para firmar su hat-trick y coronar en el campo de juego. Fue una pase en profunudidad que lo dejó mano a mano con el arquero y pudo definir sin problemas.