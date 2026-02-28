Lamine Yamal está en estado de gracia en el Barcelona vs Villarreal. La estrella azulgrana apareció en el partido para marcar tres goles, dándole la ventaja por 3-1 a su equipo. en partido correspondiente a la fecha 26 de LaLiga.

El primero llegó a los 28′, cuando recibió un pase en profundidad hacia el área, controló y definió sin problemas ante la presencia del arquero Luiz Junior.

El segundo cayó minutos después (37′), cuando el propio Yamal se generó el espacio, perfiló para su zurda y colocó el balón al segundo palo del portero. Un verdadero golazo para que estalle el Spotify Camp Nou.

Y, para cerrar su jornada estelar, otra vez Yamal apareció a los 69′ para firmar su hat-trick y coronar en el campo de juego. Fue una pase en profunudidad que lo dejó mano a mano con el arquero y pudo definir sin problemas.

Primer gol de Lamine Yamal

¡HAY GOL DEL BARÇA, HAY GOL DE LAMINE!



Fermín asistió a Yamal para la definición del 1-0 de Barcelona ante Villarreal.#LaLigaEnDSPORTS | #BarçaVillarreal pic.twitter.com/1RGpR7CTxN — DSPORTS (@DSports) February 28, 2026

Segundo gol de Lamine Yamal

¡PERO QUÉ GOLAZO DE LAMINE YAMAL PARA CERRAR EL ESTADIO!



La Joya de Barcelona sacó a pasear a todos de Villarreal para el 2-0.#LaLigaEnDSPORTS | #BarçaVillarreal pic.twitter.com/RuX4jvZFZR — DSPORTS (@DSports) February 28, 2026

Tercer gol de Lamine Yamal

¡¡NO HAY DOS SIN TRES: LAMINE YAMAL ANOTÓ SU HAT TRICK!!



Tras un gran pase de Pedri, la joya recibió y definió de forma sensacional para el 3-1 de Barcelona ante Villarreal.



Es el primer TRIPLETE que anota en su carrera.#LaLigaEnDSPORTS | #BarçaVillarreal pic.twitter.com/DLzKclgXkm — DSPORTS (@DSports) February 28, 2026

