Dos goles en nueve minutos: Lamine Yamal marca doblete para el 2-0 del Barcelona vs Villarreal | VIDEO
Por Redacción EC

Lamine Yamal está en estado de gracia en el . La estrella azulgrana apareció en el partido para marcar tres goles, dándole la ventaja por 3-1 a su equipo. en partido correspondiente a la fecha 26 de LaLiga.

El primero llegó a los 28′, cuando recibió un pase en profundidad hacia el área, controló y definió sin problemas ante la presencia del arquero Luiz Junior.

El segundo cayó minutos después (37′), cuando el propio Yamal se generó el espacio, perfiló para su zurda y colocó el balón al segundo palo del portero. Un verdadero golazo para que estalle el Spotify Camp Nou.

Y, para cerrar su jornada estelar, otra vez Yamal apareció a los 69′ para firmar su hat-trick y coronar en el campo de juego. Fue una pase en profunudidad que lo dejó mano a mano con el arquero y pudo definir sin problemas.

Primer gol de Lamine Yamal

Segundo gol de Lamine Yamal

Tercer gol de Lamine Yamal

