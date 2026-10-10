Barcelona goleó 3-0 al Getafe en el Spotify Camp Nou por la jornada 8 de LaLiga, consolidando su liderazgo absoluto en la cima de la tabla con un arranque perfecto. El conjunto dirigido por Hansi Flick encarriló el partido rápidamente gracias a un gol tempranero de Anthony Gordon al minuto 2 tras una gran acción individual. Posteriormente, el brasileño Gabriel Jesus amplió la ventaja a los 30 minutos tras un robo en la salida rival, y el defensor francés Jules Koundé sentenció el encuentro al minuto 73 tras una asistencia de Lamine Yamal.

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