España afronta el Mundial 2026 con expectativas elevadas y la obligación implícita de un seleccionado acostumbrado a ser protagonista. La Roja quedó encuadrada en un grupo que combina intensidad, talento emergente y rivales capaces de incomodar desde distintas propuestas. Con una base de futbolistas jóvenes que ya acumulan rodaje internacional y un estilo de juego definido, el equipo español llega decidido a imponer su posesión dominante, presión alta y ritmo constante como sello innegociable.

Y este viernes 5 de diciembre, en Washington se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde la selección de España estaba en el Bombo 1, de esta manera, es cabeza de serie y tiene grandes chances de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputará en México, USA y Canadá.

Grupo XXXX del Mundial 2026 con España

España XXX XXX XXX

¿Contra quién juega la selección España en el Mundial 2026

La selección España cayó en el Grupo XXX del Mundial 2026, donde tendrá como rivales a las selecciones de XXX, XXX y XXX.

¿Cuándo debuta la Selección España en el Mundial 2026?

La Selección España pertenece al grupo XXXX del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La fecha de su debut aún no está confirmada, ya quel el fixture recién será sorteado este sábado 6 de diciembre.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

