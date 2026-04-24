Real Betis rescató un empate agónico 1-1 frente al Real Madrid en un intenso duelo por LaLiga, disputado en el estadio La Cartuja. El conjunto blanco se había adelantado temprano en el marcador gracias a Vinícius Jr., quien aprovechó un rebote tras una jugada ofensiva para poner el 0-1 en el primer tiempo.

A pesar del golpe inicial, el Betis no bajó los brazos y fue creciendo con el paso de los minutos. El equipo verdiblanco generó varias ocasiones claras, pero se encontró con una gran actuación del arquero Andriy Lunin, quien sostuvo la ventaja madridista con intervenciones clave a lo largo del encuentro.

En la segunda mitad, el dominio del Betis se hizo más evidente, ante un Real Madrid que cedió terreno y no logró liquidar el partido. La insistencia del conjunto local encontró recompensa en el tiempo añadido, cuando una jugada colectiva terminó en los pies de Héctor Bellerín, quien definió dentro del área para decretar el empate definitivo.

El gol en los minutos finales dejó un sabor amargo para el Real Madrid, que ve complicadas sus aspiraciones en la lucha por el título. En cambio, el Betis celebra un punto valioso que refleja su esfuerzo y persistencia, especialmente tras haber dominado varios tramos del partido.