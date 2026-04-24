Por Redacción EC

Real Betis rescató un empate agónico 1-1 frente al Real Madrid en un intenso duelo por LaLiga, disputado en el estadio La Cartuja. El conjunto blanco se había adelantado temprano en el marcador gracias a Vinícius Jr., quien aprovechó un rebote tras una jugada ofensiva para poner el 0-1 en el primer tiempo.

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