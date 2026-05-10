¡Lo tienen loco! Hinchas del Barcelona le lanzan un balón de playa a Vinícius Jr. | VIDEO

Mientras se desarrollaba el partido Barcelona vs Real Madrid, por El Clásico de la fecha 35 de LaLiga en el Camp Nou, sucedió un hecho que llamó la atención: los hinchas azulgranas lanzaron al campo de juego un balón de playa en clara referencia a Vinícius Jr., quien obserbó lo que ocurría en todo momento.

Cuando el marcador iba 2-0 y el partido acababa, desde la tribuna cayó el balón de playa que sorprendió a los jugadores. La referencia iba directamente a Vinícius Jr., quien fue el centro de las burlas de la hinchada rival por el fallido Balón de Oro 2024.

Como se sabe, en esa temporada, el brasileño era el favorito para recibir el máximo galardón individual en el fútbol; sin embargo, quedó en segundo lugar y Rodri, del Manchester City, recibió finalmente la distinción. Esto generó las burlas de los rivales, aunque es un tema que ‘Vini’ ha sabido manejar con el tiempo.

Lo ocurrido es un incidente que llama la atención en medio de un ambiente de crisis del Real Madrid. El equipo que dirige Álvaro Arbeloa cayó 2-0 ante Barcelona y se quedó sin sumar títulos esta temporada.

🤣𝐄𝐥 𝐠𝐮𝐢ñ𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐟𝐢𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐮𝐥é 𝐚 𝐕𝐢𝐧𝐢 ¡Los azulgranas se divierten en el Camp Nou con un balón de playa!



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