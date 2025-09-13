Redacción EC
Redacción EC

visita a Real Sociedad en el estadio de Anoeta por la fecha 4 de , este sábado 13 de septiembre. Dean Huijsen (32′) fue expulsado por cortar el avance de Mikel Oyarzabal.

El defensor español vio la tarjeta roja directa y deja a la ‘Casa Blanca’ con diez hombres. Los dirigidos por Xabi Alonso vencer momentáneamente por 2-0 con goles de Mbappé y Güler.

