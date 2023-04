Joan Laporta se presentó en el Auditori 1899, del Camp Nou, con un porte de confianza y se mostró tajante ante las acusaciones sobre el ‘Caso Negreira’. A continuación, las frases más relevantes del presidente del FC Barcelona en la conferencia de prensa en donde compareció ante los medios.

Sobre la ventaja deportiva

“El FCB no ha realizado nunca ninguna actuación que tuviese como finalidad o con intención el alterar la competición a fin de tener una ventaja deportiva a favor. La Fiscalía no ha podido demostrar que los pagos hechos a las empresas relacionadas con el señor Negreira pudieran influir en las designaciones arbitrales ni en los resultados deportivos. No lo han podido hacer porque no era posible”.

¿No hay nada ilícito?

“Es una afirmación categórica. El objeto preciso de la polémica es el asesoramiento técnico arbitral hecho por personas con una trayectoria en el mundo del fútbol y en el mundo de los estamentos arbitrales. Eso no constituye en sí mismo nada ilícito. Y mucho menos algo ilícito en lo penal”

“Fuimos transparentes”

“Los pagos están reflejados en la contabilidad del club. Fuimos transparentes. Quiero incidir en un matiz: si se diera el caso de que una persona ha intentado aprovecharse de la situación en beneficio propio, el Barça sería una víctima de la situación. Más allá del asesoramiento arbitral que se hizo, otra cosa sería que una persona física o una entidad privada aprovechara la ocasión para obtener un beneficio determinado. En este hipotético caso que se está investigando, el Barça no sería responsable de ningún delito.”

Sobre Javier Tebas

“Quiero señalar al presidente de la LFP, que ha demostrado una falta de profesionalidad evidente. Ha aportado documentación a la causa con datos que eran erróneos. Pido que aguante esa incontinencia verbal. No ayuda a la competición que representa y valida una hipótesis que es falsa.”

Dardo al Real Madrid

“Hay un club que se ha personado como acusación particular, el Real Madrid. Es un club que ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente. Un club que ha sido considerado el equipo del régimen (franquista). Cabe recordar que, durante siete décadas, la mayoría de los presidentes del Comité de Árbitros han sido ex socios, ex jugadores o ex directivos del Real Madrid. Durante setenta años, las personas que debían impartir justicia en el terreno de juego ha sido gente relacionada con el Real Madrid. Que este club alegue que se siente perjudicado me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes.”

El prestador de servicios era el hijo

“Es importante contextualizar que este dinero (7,3 millones de euros) se ha pagado en 18 años. No en uno, sino en un periodo de 18 años. Y se han encontrado muchos informes y vídeos en el último lustro. Hay que precisar también que el prestador principal de los servicios era Javier Enríquez Romero, el hijo de Enríquez Negreira. Esto es muy importante. Además, el vicepresidente del CTA no tenía ninguna capacidad para alterar los resultados deportivos de la competición deportiva ni designar árbitros. Esto no estaba en sus funciones, el reglamento de la Federación Española lo deja muy claro y así lo han confirmado los árbitros.”

“Campaña de desprestigio”

“El Barça es una entidad aglutinadora de valores. Nos gusta ganar, pero somos de una forma de ser que nos gusta el ‘cómo’. Queremos ganar jugando bien y no por ayudas arbitrales. Tenemos detractores que intentan erosionar nuestra imagen y nuestro prestigio, pero nunca lo han conseguido y nunca lo conseguirán. Ninguna campaña de desprestigio evitará que el Barça continúe siendo una institución de referencia del deporte mundial y que sea querido por millones de catalanes y personas del resto del mundo”

Posible sanción de la UEFA

“Primero hay que ganar LaLiga y meternos en Champions. Pienso que UEFA, tal cual está actuando ahora mismo, no se apunta a este linchamiento público. Estoy convencido de que esto no sucederá. Sería un hecho sin precedentes con un club del nivel del Fútbol Club Barcelona. UEFA sabe que se están validando unas hipótesis faltas, se lo hemos explicado. Tenemos capacidad de diálogo con UEFA todavía más allá de las discrepancias que tengamos.”