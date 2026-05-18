José Mourinho se convertirá nuevamente en entrenador de Real Madrid. El diaro Marca de España aseguró que el portugués es el elegido al 99.9% para asumir el desafío y reemplazar a Álvaro Arbeloa en el banco. Es más, esta información fue confirmada por el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes.

“Última hora: José Mourinho regresa al Real Madrid. Todos los términos han sido acordados verbalmente, esperando firmar todos los documentos. Plan para un contrato inicial de dos años”, publicó Romano en sus redes sociales, confirmando una de las noticias más impactantes del mercado europeo.

Mourinho volverá al club merengue después de 13 años. Desde su salida en 2013, el portugués dirigió a clubes como Chelsea FC, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma y Fenerbahçe SK, construyendo una trayectoria marcada por títulos y un estilo de liderazgo muy particular.

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All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

El técnico portugués asumirá el reto de devolver al Real Madrid al primer plano luego de dos temporadas sin títulos importantes. Aunque llega en una etapa distinta de su carrera, la directiva blanca considera que su experiencia y personalidad pueden ayudar a reconstruir un equipo golpeado por los últimos resultados.

De acuerdo con la información, Mourinho firmará contrato hasta mediados de 2028 y viajará a Madrid tras el partido entre Real Madrid y Athletic Club, que marcará el final de la temporada. Su presentación oficial y primera conferencia como nuevo entrenador blanco se realizarían en los próximos días.

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