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José Mourinho volverá al Real Madrid: acuerdo total para su regreso al Bernabéu y tiempo de contrato. (Foto: Agencias).
José Mourinho volverá al Real Madrid: acuerdo total para su regreso al Bernabéu y tiempo de contrato. (Foto: Agencias).
Por Redacción EC

José Mourinho se convertirá nuevamente en entrenador de Real Madrid. El diaro Marca de España aseguró que el portugués es el elegido al 99.9% para asumir el desafío y reemplazar a Álvaro Arbeloa en el banco. Es más, esta información fue confirmada por el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes.

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