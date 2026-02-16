Mourinho y la cláusula en el Benfica que reaviva su posible regreso al Real Madrid

La figura de Jose Mourinho, actual entrenador del Benfica, ha generado titulares en España por una cláusula de salida en su contrato que podría facilitar su regreso al Real Madrid al acabar la temporada 2025/26. Según medios europeos, el acuerdo firmado con el club portugués le permite marcharse sin penalización económica en un periodo de diez días tras el último partido del año.

La cláusula, que se incluyó como parte de su contrato de dos años con las ‘Águilas’, no fue diseñada originalmente para impulsar un fichaje concreto, sino para ofrecer flexibilidad al entrenador ante imprevistos en la dirección técnica del equipo. Sin embargo, el contexto inestable en el banquillo madridista —como la salida de Xabi Alonso— ha avivado los rumores sobre un posible interés blanco.

En el Real Madrid, el debate alrededor del futuro del cuerpo técnico no ha cesado, especialmente después de una temporada con altibajos en La Liga y la Champions League. Aunque el club todavía confía en Álvaro Arbeloa, la posibilidad de que Mourinho esté disponible al final de la campaña ha captado la atención de analistas y aficionados por igual.

Como se sabe, el portugués dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, dejando una huella tanto en resultados como en estilo competitivo. Aunque nunca ganó la Champions League con la ‘Casa Blanca’, su etapa se recuerda por la intensidad táctica y la firmeza en momentos clave del campeonato.

Cristiano Ronaldo y Jose Mourinho trabajaron juntos en el Real Madrid hasta mediados de 2013. (Foto: Getty Images) / Helios de la Rubia

“El Real Madrid me respeta”

En la previa del choque de Champions entre Benfica y Real Madrid, Mourinho se refirió a los rumores con cautela y honestidad. “Tras tres años intensos y casi violentos, irme del Real Madrid era lo mejor”, recordó al hablar de su etapa en el club blanco, antes de agregar que piensa que el madridismo lo “respeta” por lo que dio durante su paso por Chamartín.

Respecto a las especulaciones sobre un retorno al Santiago Bernabéu, Mourinho apuntó al compromiso con su actual equipo y restó peso a los rumores: “No voy a alimentar historias que no existen”, afirmó, dejando claro que su foco está en su trabajo con el Benfica.

