Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mourinho y la cláusula en el Benfica que reaviva su posible regreso al Real Madrid. (Foto: Champions League)
Mourinho y la cláusula en el Benfica que reaviva su posible regreso al Real Madrid. (Foto: Champions League)
Por Redacción EC

La figura de Jose Mourinho, actual entrenador del Benfica, ha generado titulares en España por una cláusula de salida en su contrato que podría facilitar su regreso al Real Madrid al acabar la temporada 2025/26. Según medios europeos, el acuerdo firmado con el club portugués le permite marcharse sin penalización económica en un periodo de diez días tras el último partido del año.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Canal TV que pasa el partido de Barcelona vs Girona: a qué hora juegan por LaLiga
España

Canal TV que pasa el partido de Barcelona vs Girona: a qué hora juegan por LaLiga

Transmisión - Barcelona vs Girona en vivo: a qué hora juegan, canales TV y dónde ver
España

Transmisión - Barcelona vs Girona en vivo: a qué hora juegan, canales TV y dónde ver

Mourinho y la cláusula en el Benfica que reaviva su posible regreso al Real Madrid
España

Mourinho y la cláusula en el Benfica que reaviva su posible regreso al Real Madrid

¿Dónde ver repetición del partido Real Madrid vs Real Sociedad (4-1), por LaLiga?
España

¿Dónde ver repetición del partido Real Madrid vs Real Sociedad (4-1), por LaLiga?