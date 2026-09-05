La polémica quedó atrás: Julián Álvarez reapareció en dolorosa derrota del Atlético Madrid. (Foto: Getty Images)
La polémica quedó atrás: Julián Álvarez reapareció en dolorosa derrota del Atlético Madrid. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Julián Álvarez volvió a tener minutos con Atlético Madrid después de varias semanas marcadas por la polémica en torno a su futuro. El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo del partido ante Athletic Club, por la cuarta fecha de LaLiga 2026/27, en un encuentro que terminó con derrota 3-0 para el conjunto dirigido por Diego Simeone.

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