Julián Álvarez volvió a tener minutos con Atlético Madrid después de varias semanas marcadas por la polémica en torno a su futuro. El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo del partido ante Athletic Club, por la cuarta fecha de LaLiga 2026/27, en un encuentro que terminó con derrota 3-0 para el conjunto dirigido por Diego Simeone.
El regreso del atacante se produjo después del cierre del mercado de fichajes, que terminó con Álvarez permaneciendo en Atlético Madrid pese a su intención de buscar una salida. El argentino había faltado a algunos entrenamientos y ahora volvió a ser considerado por Simeone para intentar cambiar el rumbo de un partido que ya se encontraba cuesta arriba.
Álvarez ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Athletic ganaba 2-0 gracias a dos goles marcados en apenas dos minutos. El delantero compartió su ingreso con Koke, Ortiz y Cristian Romero, quien también hizo su debut con la camiseta rojiblanca. Sin embargo, la ‘Araña’ no pudo encontrar los espacios necesarios para cambiar la historia.
En total, Julián Álvarez disputó 36 minutos y tuvo un remate al arco, una de las ocasiones más claras que generó Atlético en la segunda mitad. El equipo madrileño mostró poca creatividad y eficacia en ataque, mientras que Athletic aprovechó sus oportunidades para sentenciar el partido.
El argentino había disputado previamente algunos minutos en la segunda jornada frente a Villarreal, encuentro en el que recibió la desaprobación de parte de los aficionados. Después llegó el conflicto por su futuro y su ausencia en varios entrenamientos.
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