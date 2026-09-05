Julián Álvarez volvió a tener minutos con Atlético Madrid después de varias semanas marcadas por la polémica en torno a su futuro. El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo del partido ante Athletic Club, por la cuarta fecha de LaLiga 2026/27, en un encuentro que terminó con derrota 3-0 para el conjunto dirigido por Diego Simeone.

El regreso del atacante se produjo después del cierre del mercado de fichajes, que terminó con Álvarez permaneciendo en Atlético Madrid pese a su intención de buscar una salida. El argentino había faltado a algunos entrenamientos y ahora volvió a ser considerado por Simeone para intentar cambiar el rumbo de un partido que ya se encontraba cuesta arriba.

Álvarez ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Athletic ganaba 2-0 gracias a dos goles marcados en apenas dos minutos. El delantero compartió su ingreso con Koke, Ortiz y Cristian Romero, quien también hizo su debut con la camiseta rojiblanca. Sin embargo, la ‘Araña’ no pudo encontrar los espacios necesarios para cambiar la historia.

¡ADENTRO LA ARAÑA Y DEBUT DEL CUTI! Con un 0-2 ante Athletic Club, Julián Álvarez y Cristian Romero ingresaron en el Atlético de Madrid en el duelo por la fecha 4 de #LaLigaxESPN



*️⃣ El delantero no había sido parte del último encuentro de los colchoneros, mientras que el… pic.twitter.com/EAaOqGCm1O — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026

En total, Julián Álvarez disputó 36 minutos y tuvo un remate al arco, una de las ocasiones más claras que generó Atlético en la segunda mitad. El equipo madrileño mostró poca creatividad y eficacia en ataque, mientras que Athletic aprovechó sus oportunidades para sentenciar el partido.

El argentino había disputado previamente algunos minutos en la segunda jornada frente a Villarreal, encuentro en el que recibió la desaprobación de parte de los aficionados. Después llegó el conflicto por su futuro y su ausencia en varios entrenamientos.

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