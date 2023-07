Este sábado 29 de julio, la Kings League llegará al final del segundo split tras varias jornadas de intensa competencia. El evento está programado para iniciar a las 10:00 a.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora española) en el Cívitas Metropolitano, estadio donde Atlético de Madrid ejerce su localía. Los equipos que se enfrentarán por llevarse el trofeo serán Porcinos (Ibai Llano) vs XBuyer (hermanos Buyer) y Aniquiladores (Juan Guarnizo) vs El Barrio (Adri Contreras). Podrás vivir en vivo y en directo la Final Four a través de la plataforma Twitch de la Kings League y de los streamers.

