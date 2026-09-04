Por Redacción EC

Kylian Mbappé falló un penal decisivo en el tiempo de descuento (minuto 90+5), lo que consumó la derrota del Real Madrid por 1-0 ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja. El delantero francés asumió la responsabilidad de cobrar la pena máxima tras una falta sobre Vinícius Júnior en la recta final, buscando rescatar el empate para su equipo. Sin embargo, el arquero bético, Báyez, adivinó de gran manera la dirección de su disparo y logró detenerlo de forma agónica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.