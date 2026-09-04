Kylian Mbappé falló un penal decisivo en el tiempo de descuento (minuto 90+5), lo que consumó la derrota del Real Madrid por 1-0 ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja. El delantero francés asumió la responsabilidad de cobrar la pena máxima tras una falta sobre Vinícius Júnior en la recta final, buscando rescatar el empate para su equipo. Sin embargo, el arquero bético, Báyez, adivinó de gran manera la dirección de su disparo y logró detenerlo de forma agónica.

¡¡VALLÉS FIGURA TOTAL!! EL ARQUERO DEL BETIS LE TAPÓ UN AGÓNICO PENAL A KYLIAN MBAPPÉ Y EVITÓ EL EMPATE DE REAL MADRID.



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La jugada desató una fuerte polémica debido a que el VAR realizó una revisión silenciosa por una posible invasión de área de Marc Bartra antes del impacto.

Los jueces de la tecnología interpretaron que el defensor mantenía al menos un pie sobre la línea en el momento del contacto, por lo que determinaron que la acción fue lícita y no debía repetirse el lanzamiento.

La decisión arbitral desató reclamos generalizados por parte de los futbolistas y el cuerpo técnico del conjunto merengue.

Con este doloroso fallo en el último suspiro del encuentro, el Real Madrid perdió su condición de invicto en el campeonato de LaLiga.

El tropiezo representa un duro golpe anímico para el atacante francés y frena las aspiraciones del club madrileño en la lucha por el liderato del torneo local.