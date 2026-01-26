Kylian Mbappé generó alerta en el entrenamiento de este lunes con el Real Madrid. El delantero francés no formó parte de los trabajos a la par de sus compañeros y es duda como titular previo al partido contra Benfica, por la Champions League.

En la jornada matutina de este lunes, Mbappé fue observado con lupa. Su gran rendimiento ante Villarreal el fin de semana, donde marcó un doblete, dejó satisfecho al comando técnico, pero también le generó molestias en la rodilla izquierda.

El club informó que el francés completó una "sesión individual de entrenamiento moderado”. De acuerdo a medios españoles, su situación no ocasiona que se baje de la lista de viajeros a Lisboa, pero sí podría comprometer su titularidad.

De igual forma, la sesión comoenzó con los habituales ejercicios de estiramiento y calentamiento, seguido de rutinas tácticas en los que se trabajó con balón e intensidad.

Además de Mbappé, al margen del grupo también estuvieron Militao y Mendy, quienes se vienen recuperando de sus respectivas lesiones. Rüdiger, por su parte, también trabajó de manera diferenciada.