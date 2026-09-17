Kylian Mbappé todavía no ha podido ganar LaLiga con el Real Madrid. (Foto: AFP)
Kylian Mbappé todavía no ha podido ganar LaLiga con el Real Madrid. (Foto: AFP)
/ Soccrates Images
Por Redacción EC

Kylian Mbappé atraviesa un gran momento individual y ya tiene la mirada puesta en el Balón de Oro 2026. El delantero del Real Madrid reconoció que considera que su temporada le da argumentos para pelear por el máximo reconocimiento individual y confesó que ganar el premio con el cuadro merengue tendría un significado especial.

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