Kylian Mbappé atraviesa un gran momento individual y ya tiene la mirada puesta en el Balón de Oro 2026. El delantero del Real Madrid reconoció que considera que su temporada le da argumentos para pelear por el máximo reconocimiento individual y confesó que ganar el premio con el cuadro merengue tendría un significado especial.

“Mi opinión es que este es un buen año para ganarlo. Mi mejor abogado son mis pies. Por mucho que yo hable. Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid. Debe volver al Bernabéu, a los madridistas, que vuelva para todas estas personas para darles ilusión”, declaró Mbappé al diario AS.

El atacante francés también fue consultado por Lamine Yamal, uno de los favorito por el galardón. Lejos de entrar en polémicas por la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, Mbappé destacó las condiciones del joven español. “Yo pienso que es un jugador de gran talento y tengo la sensación de que va a tener una gran carrera. Yo le deseo lo mejor”, señaló.

🗣️ Kylian Mbappé: "CUANDO ERES JUGADOR DEL REAL MADRID PASAS A UN NIVEL SUPERIOR..."



"Tengo la sensación de que LAMINE YAMAL va a tener una GRAN CARRERA".



"¿El Balón de Oro? Puedo hablar, pero mi MEJOR ABOGADO son mis pies..."



ENTREVISTA EXCLUSIVA de @jfelixdiaz al futbolista… pic.twitter.com/JkqyYE91Qw — Diario AS (@diarioas) September 17, 2026

A pesar de haber conquistado importantes títulos con el Paris Saint-Germain, la selección francesa y el Real Madrid, Mbappé todavía tiene una cuenta pendiente: ganar el Balón de Oro. El francés ha sido protagonista en diferentes competencias y ha recibido numerosos reconocimientos individuales, pero hasta ahora el trofeo se le ha resistido.

La competencia por el premio, además, será exigente. Mbappé tendrá que medirse con figuras como Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Rodri, entre otros candidatos. Con la histórica era de Messi y Cristiano Ronaldo llegando a su final, el escenario luce abierto, mientras France Football tendrá la última palabra sobre quién se queda con el galardón.

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