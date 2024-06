ESPN y RTVE LA 1 EN VIVO, mira el partido entre España vs. Croacia en directo medirán fuerzas hoy, sábado 15 de junio del 2024 por la primera jornada del Grupo B de la Eurocopa en el Estadio Olímpico de Berlín. En España, la transmisión del juego será por RTVE, La 1 y fuboTV, mientras que en Sudamérica mediante la señal de ESPN y DSports. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DGO o Star Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 11:00 (hora peruana) y 17:00 (hora española). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

ALINEACIONES, ESPAÑA VS. CROACIA

ALINEACIONES, ESPAÑA VS. CROACIA

: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand, Grimaldo; Rodrigo, Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Morata. Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Ivanusec, Budimir, Perisic.

