La UEFA anunció este lunes que, de manera excepcional, ha aprobado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido Villarreal-Barcelona, de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se juegue en Miami (EEUU) “debido a las lagunas normativas a nivel mundial”.
El organismo reiteró su rechazo a que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otro país, pero explicó que ha tomado esta decisión porque el marco regulatorio de la FIFA, actualmente en revisión, “no es lo suficientemente claro y detallado”, y señaló que su postura no debe considerarse como un precedente.
Además de la petición hecha por la RFEF, la UEFA aceptó igualmente la de Italia para que el Milan vs. Como se juegue en la localidad australiana de Perth.
En un comunicado, la UEFA señaló su “clara oposición” a que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otro país.
La UEFA aseguró que “contribuirá activamente al trabajo que está llevando a cabo la FIFA para garantizar que las futuras normas defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales”.
